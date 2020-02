Mitmach-Aktion: Pfälzer Mundartgedicht des Jahres 2020

Stimmen Sie ab: Pfälzer Mundartgedicht des Jahres 2020

Wir – das Genießermagazin “VielPfalz” und “Hiwwe wie Driwwe” – finden, die Pflege des Dialekts ist eine Liebeserklärung an die Heimat. Deshalb rufen wir gemeinsam zur Kür des „Pfälzer Mundartgedichts des Jahres 2020“ auf. Machen Sie mit! Stimmen Sie über die von den Fachjurys bereits gekürten Siegerzeilen in der Kategorie Dichtung/Lyrik des Pfälzischen Mundartdichterwettstreits Bockenheim, des Mundart-Wettbewerbs Dannstadter Höhe und des Sickinger Mundartdichter-Wettstreits ab. Unter allen, die bei der Abstimmung zum Pfälzer Mundartgedicht des Jahres 2020 mitmachen, werden Preise verlost: Zum einen fünf Print-Abonnements von VielPfalz für ein Jahr, zum anderen zehn Bücher „Pälzisch – Einführung für Einheimische und Fremde“ (agiro-Verlag Neustadt an der Weinstraße). Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie eine E-Mail mit Buchstaben und Kennwort Ihres Favoriten-Gedichtes, Ihrem Namen und Ihrer Adresse an info@vielpfalz.de.

Klicken Sie hier, und Sie gelangen zu den drei Siegergedichten aus den Wettbewerben 2019. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre! Dann zählt Ihr Votum: Das Gedicht, das die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, gewinnt.